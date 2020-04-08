الاقتصاد العالمي...إلى أين؟

أعلن مصدر مطلع أن أمين عام منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" محمد باركندو، سيبحث قبل انعقاد جلسة الخميس مع ممثلي دول "أوبك+" استعدادهم لتقليص الإنتاج وسيستمع لمقترحاتهم.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "مسودة لجنة مراقبة حجم الإنتاج جاهزة بالفعل. يتم الاحتفاظ بها بسرية تامة، وستناقش التفاصيل غدا. اليوم من المتوقع إجراء اتصالات عبر الهاتف للأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو مع بعض الدول، وسيتم مناقشة استعدادها للتخفيضات والمقترحات".