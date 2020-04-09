ترامب لا يعارض إرسال المساعدات الأوروبية إلى إيران

وقال ترامب للصحفيين: "يرسلون الإمدادات الطبية إلى إيران؟ أنا لا أبالي" بهذا الصدد".
وأكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن العقوبات المفروضة على دول مثل سوريا وإيران يجب ألا تؤثر على وصول المساعدات الطبية والإنسانية إليها.
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لا يعارض إرسال دول من الاتحاد الأوروبي المواد الطبية إلى إيران.
وقال ترامب للصحفيين: "يرسلون الإمدادات الطبية إلى إيران؟ أنا لا أبالي" بهذا الصدد".
وأكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن العقوبات المفروضة على دول مثل سوريا وإيران يجب ألا تؤثر على وصول المساعدات الطبية والإنسانية إليها.
أعلن مصدر مطلع أن أمين عام منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" محمد باركندو، سيبحث قبل انعقاد جلسة الخميس مع ممثلي دول "أوبك+" استعدادهم لتقليص الإنتاج وسيستمع لمقترحاتهم.
اعترف وزير الصحة النيوزيلندي، ديفيد كلارك، بأنه خالف مرتين الإجراءات الاحترازية، المتعلقة بالوقاية من انتشار الفيروس التاجي الجديد "كورونا"، ولكن لن يتم فصله، لأن الوضع متوتر للغاية، وفق ما أفادته محطة الإذاعة المحلية "RNZ".
أعلن سيرغي سافيلييف، نائب المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية للتعاون الدولي، أن الخطط العدوانية الأمريكية بإعطاء الأمريكيين الحق في استخراج موارد الفضاء دون اعتبارها ملكا عاما للبشرية تضر بالتعاون الدولي.
تعتزم حكومة المملكة المتحدة أن تناقش مع ممثلي منصات الإنترنت الرئيسية في بريطانيا، تصفية المحتوى الإضافي بعد أن أدت "نظرية مؤامرة" أخرى إلى إحراق محطات أساسية للاتصالات اللاسلكية.
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