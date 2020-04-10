أمريكا تستغل "كورونا" ضد سوريا

تستغل الولايات المتحدة جائحة "كورونا" للتشكيك في مواجهة الحكومة السورية للأزمة. وذلك بإطلاق حملة ضدها حول "عدم قدرتها على مكافحة الفيروس ومنع انتشار العدوى بكفاءة"، كما ورد في بيان لمركز التنسيق المشترك بين روسيا وسوريا، بشأن "مشاكل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مواطنهم الأصلية".

وجاء في البيان المشترك: "لا تزال الولايات المتحدة تستغل، وبصورة مثيرة للسخرية، الأزمة العالمية لتشويه سمعة القيادة السورية من خلال الترويج لعدم قدرتها على التصدي بشكل فعال لانتشار فيروس كورونا في البلاد وتُحملّ (الولايات المتحدة) سوريا مسؤولية تفاقم الوضع الوبائي، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين: الركبان ومخيم الهول".