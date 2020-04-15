الأمم المتحدة توبخ ترامب

رد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

وقال غوتيريش، "الآن ليس الوقت المناسب لخفض التمويل عن منظمة الصحة العالمية أو أية منظمة إنسانية أخرى".

وأضاف غوتيريش في بيان له، "هذا وقت الوحدة، وعلى المجتمع الدولي العمل سويا في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة"، وفقا لـ"رويترز".