الأمم المتحدة توبخ ترامب

وقال غوتيريش، "الآن ليس الوقت المناسب لخفض التمويل عن منظمة الصحة العالمية أو أية منظمة إنسانية أخرى".
وأضاف غوتيريش في بيان له، "هذا وقت الوحدة، وعلى المجتمع الدولي العمل سويا في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة"، وفقا لـ"رويترز".
رد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.
وقال غوتيريش، "الآن ليس الوقت المناسب لخفض التمويل عن منظمة الصحة العالمية أو أية منظمة إنسانية أخرى".
وأضاف غوتيريش في بيان له، "هذا وقت الوحدة، وعلى المجتمع الدولي العمل سويا في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة"، وفقا لـ"رويترز".
خاطب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عددا من المسؤولين الدوليين بشأن خطورة تفشي وباء كورونا في فلسطين.
أفادت بيانات التداول، اليوم الاثنين، بأن نمو أسعار النفط تسارع حتى 2 في المئة، على خلفية اتفاق أوبك وحلفائها.
تستغل الولايات المتحدة جائحة "كورونا" للتشكيك في مواجهة الحكومة السورية للأزمة. وذلك بإطلاق حملة ضدها حول "عدم قدرتها على مكافحة الفيروس ومنع انتشار العدوى بكفاءة"، كما ورد في بيان لمركز التنسيق المشترك بين روسيا وسوريا، بشأن "مشاكل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مواطنهم الأصلية".
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لا يعارض إرسال دول من الاتحاد الأوروبي المواد الطبية إلى إيران.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)