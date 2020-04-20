لا للفيروس... لا للبقاء في البيوت

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات، يوم الأحد، على أوامر البقاء في المنازل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتجمّع ما يقدّر بنحو 2500 شخص عند مبنى الكونغرس في ولاية واشنطن، للاحتجاج على أمر الحاكم الديمقراطي جاي إنسلي، بالبقاء في البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا، ليخرقوا بذلك حظرا على تجمع خمسين شخصا أو أكثر.