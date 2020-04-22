كورونا يعطل عمل جدول إنتاج "إف-35" الأمريكية

كان لفيروس "كورونا" تأثير كبير على الإنتاج الصناعي لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للطيران العسكري. وأفادت إدارة الشركة أن إنتاج مقاتلات "F-35" واجه خطر اضطراب في جدول الإنتاج وتعطيل الإمدادات.

وقال مارلين هيوسن، الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن"، إن "الاضطرابات التي تسبب فيها الفيروس أجبرتنا على خفض توقعات مبيعات (الشركة) في عام 2020، حيث تباطأ الإنتاج وسلسلة التوريد مؤخرًا".

وتوقعت الشركة أن إجمالي مبيعاتها سيتراوح بين 62.25 و64 مليار دولار بحلول 2020. بينما كانت التوقعات في يناير/ كانون الثاني هذا العام - بين 62.75 و64.25 مليار دولار.