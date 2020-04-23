ماذا لو توقفت أمريكا عن استيراد النفط السعودي؟

علق الاقتصادي التركي، رجب إرسين، في حديث له مع «سبوتنيك» على الانخفاض التاريخي في أسعار النفط الذي يلاحظ في الوقت الحالي في الأسواق، وما آل إلى حدوث ذلك، فضلاً عن العواقب المحتملة عن الوضع الراهن.

يقول إرسين: "بطبيعة الحال، صناعة النفط - صناعة ضخمة، تتطلب زيادة مستمرة في وتيرة الإنتاج. فهكذا يسير عمل النظام الاقتصادي العالمي أيضا. لا يمكنهم الوقوف في مكان، هذا مثل ركوب الدراجة: تحرك الدواسات، تتحرك، ثم تتوقف، فتسقط".

وأضاف قائلاً: "يتوقع خبراء كثيرون إفلاس عدد كبير من منتجي النفط في الولايات المتحدة. إن النظام المالي الأمريكي سيواجه أزمات بالغة الخطورة. ويشير هذا الانخفاض الخطير في أسعار النفط إلى أن الوضع بأكمله سيكون له تأثير أشد وطأة على اقتصاد الولايات المتحدة مما كان يُعتقد من قبل".

وتعليقاً على حظر محتمل للرئيس دونالد ترامب على واردات النفط من السعودية، أشار الخبير إلى أنه لا يعتقد أن هذا الخيار ممكن:

«لا أعتقد أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها. إذ في حال اتخاذ مثل هذه الخطوة، فإنها ستؤدي إلى انهيار نهائي في كامل نظام الدولار الواحد، الذي يشكل الأساس للهيمنة الأمريكية. وعلى الرغم من سياستها الخارجية العدوانية، فإن الولايات المتحدة تقوم بتقييم الواقع. لا أعتقد أنهم سيرغبون في الحصول على المزيد من دعم أعمدة النظام، الذي نال بالفعل ضربة خطيرة. وينبغي في الأزمة الراهنة أن تركز الولايات المتحدة اهتمامها على حل مشاكلها الداخلية. ولكن إدارة ترامب تجعلها أسوأ من وراء أفعاله».