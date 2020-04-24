أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية

علق الاقتصادي التركي، رجب إرسين، في حديث له مع «سبوتنيك» على الانخفاض التاريخي في أسعار النفط الذي يلاحظ في الوقت الحالي في الأسواق، وما آل إلى حدوث ذلك، فضلاً عن العواقب المحتملة عن الوضع الراهن.