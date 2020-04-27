بسبب كورونا... ترامب ليس لديه وقت لتناول طعامه

أشار مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "ذا بوست" الأمريكية، أن جدول ترامب "مكتظ للغاية"، لدرجة أنه ينسى تناول وجبة الغذاء أحيانا. فيقضي أيامه في هاجس التغطية التلفزيونية لأخبار جائحة "كورونا" في البلاد ويتناول البطاطس المقلية.

وأفاد موظفو البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يعمل على مدار الساعة، ويمكنه أن يقوم بعشرات من مكالمات العمل يومياً أثناء الجائحة.

قال كبير الموظفين، مارك ميدوز، لصحيفة "ذا بوست": "أستطيع القول إن الشاغل الأكبر لدي، في منصبي الجديد ككبير للموظفين، هو التأكد من أنه (دونالد ترامب) يحصل على بعض الوقت لتناول طعامه".