إسرائيل تضم أراضي الحرم الإبراهيمي

بدأت الحكومة الإسرائيلية الجديدة خطواتها الفعلية لتفعيل سياسة ضم الأراضي، التي تم الاتفاق عليها بين نتنياهو وغانتس، حيث قررت ضم أراض واقعة في الحرم الإبراهيمي، للسيادة الإسرائيلية.

صدّق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

جاء تصديق مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم الإبراهيمي، والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي.

ووسط تنديدات فلسطينية وعربية ودولية، طرح البعض عدة تساؤلات بشأن التحركات الفلسطينية المقبلة، الدبلوماسية والقانونية لوقف المخططات الإسرائيلية المتعلقة بضم الأراضي.