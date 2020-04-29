حرية التعبير الأمريكية تكمن في الإرهاب

اتهم المتحدث باسم مجلس الحرس الثوري الإيراني، عباس علي كادخوداي، الخزانة الأمريكية بمنع الوصول الإلكتروني إلى وسائل الإعلام الإيرانية ونطاقاتها في البلاد، واصفا إياها بـ "الإرهاب الإعلامي".

وكتب كادخوداي على صفحته على تويتر: "حرية التعبير للنظام الأمريكي تعني حجب وسائل الإعلام في البلدان الأخرى".

وأضاف أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلجأ الآن إلى الإرهاب الإعلامي، بالإضافة إلى قتل الناس والإرهاب الاقتصادي (العقوبات)"، مشيرًا إلى أن "أنشطة واشنطن الإرهابية هذه، من خلال الاستيلاء على مواقع وسائل الإعلام الإيرانية ونطاقاتها، لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع".

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قامت بحجب الوصول إلى نطاقات الصحف الإيرانية الشعبية مثل "إيران ديلي" (Iran Daily بالإنجليزية)، الفيفاغ (Al-Vefagh بالعربية) ، "إيران فارزيش" (İran Varzesh مجلة رياضية)، و"سيبيد" (Sepid مجلة طبية)، ما وصفته وزارة الخارجية الإيرانية بأنه "انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير".