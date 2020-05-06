أمريكا لا علاقة لها بما يحدث في فنزويلا!

وقال إسبر: "إن حكومة الولايات المتحدة لا علاقة لها بما حدث في فنزويلا في الأيام القليلة الماضية".
وبدوره قال الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لقد حصلت للتو على المعلومات. حكومتنا لاعلاقة لها بهذا... سنجري التحقيقات".
صرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، أنه ليست للولايات المتحدة أية صلة بمحاولة انقلاب في فنزويلا.
وقال إسبر: "إن حكومة الولايات المتحدة لا علاقة لها بما حدث في فنزويلا في الأيام القليلة الماضية".
وبدوره قال الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لقد حصلت للتو على المعلومات. حكومتنا لاعلاقة لها بهذا... سنجري التحقيقات".
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