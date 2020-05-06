أمريكا لا علاقة لها بما يحدث في فنزويلا!

أفادت وكالة «أسوشيتد بريس» الأمريكية، نقلا عن بيان نشرته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الأخيرة ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، حذرتا روسيا من التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020.