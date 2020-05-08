صلاحية تامة لترامب في استخدام سلطته العسكرية ضد إيران

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، في التغلب على حق النقض (الفيتو) للرئيس دونالد ترامب، بشأن قرار يحد من سلطة الرئيس في القيام بعمليات عسكرية ضد إيران، حسبما أظهرت نتائج التصويت.

وكان من المفترض أن يصوت 67 عضوًا على الأقل للتغلب على حق النقض، ولكن تم تسجيل 49 صوتا فقط، منها 44 ضده.

ويلزم القرار الذي قدمه الديمقراطي تيم كين الرئيس ترامب بـ"وقف جميع الأعمال العدائية ضد إيران" خلال 30 يوما.

وبموجب القرار لن يكون بوسع الرئيس إطلاق أي عمل عسكري دون إعلان الكونغرس حالة الحرب أو تبنيه تشريعا خاصا يتيح العمل العسكري، إلا أن فشل مجلس الشيوخ اليوم بالتصدي لفيتو ترامب حال دون سريان القرار.