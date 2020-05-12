الملوك العرب سيخفضون إنتاج النفط بشكل أكبر

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو/حزيران، يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط، وفقا لوكالة "رويترز".

ووجهت وزارة الطاقة السعودية، يوم أمس الاثنين، شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو"، إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو/ حزيران المقبل، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية "أوبك +"، الموقعة في 12 نيسان/أبريل الماضي.