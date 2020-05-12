ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار

أفاد مقر الرئاسة الأمريكية أن دونالد ترامب مع اللجنة الوطنية الجمهورية والمنافس المباشر له في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، مع الديمقراطيين، جمعوا تبرعات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون دولار، لكل منهما، في أبريل/ نيسان الماضي.

تفوق ترامب والجمهوريون قليلاً في المبلغ الإجمالي - 61.7 مليون دولار مقابل 60.5 مليون دولار لبايدن والديمقراطيين.

وفي الوقت ذاته، كان على ترامب الحفاظ على أفضلية أكبر من بايدن فيما يخص الأموال المتاحة. اعتبارًا من مارس/ آذار، كان لدى ترامب والجمهوريين ما يقرب من 190 مليون دولار، وهذا أكثر مما يملكه بايدن والديمقراطيين. وفقًا لنتائج شهر أبريل/ نيسان، جمع ترامب والجمهوريون 255 مليون دولار، في حين لم يكشف بايدن بعد عن مقدار الأموال المتبقية من حملته.

على الرغم من أفضلية ترامب المهيمنة في الدعم المالي، أظهر هذا "التعادل" في أبريل/ نيسان أن بايدن يتمتع بنقاط قوة. أبريل/ نيسان هو الشهر الأول الذي لا يملك فيه بايدن منافسين في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين. فجو بايدن مثل ترامب، يجب أن يوافق عليه رسميا حزب المؤتمر كمرشح من قبل مؤتمر الحزب في أغسطس/ آب القادم.

وشكر بايدن بشكل خاص مؤيديه على استمرار التبرع بالمال له، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة الفيروس "كورونا".