"نيويورك تايمز" دائما على حق حتى عندما تكذب

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الثلاثاء الماضي، أن ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" وغيرها، حول عدم تقديم بيانات كافية عن الوفيات من فيروس كورونا المستجد في روسيا، لا يتوافق مع المعايير الصحفية وكاذب.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحافيين أن الخطوات القادمة وطبيعة العمل مع الصحيفتين "فاينانشيال تايمز" و"نيويورك تايمز" ستعتمد على ما إذا كانتا ستنشران دحضًا لتصريحاتهما.

سبق أن توجهت لجنة مجلس الدوما الروسي إلى وزارة الخارجية الروسية بطلب اتخاذ تدابير بشأن صحيفتي "نيويورك تايمز" و"فاينانشال تايمز" بعد إصدارهما لمقالات زعمتا فيهما أن روسيا تنشر معلومات خاطئة فيما يخص إحصائيات الفيروس التاجي "كورونا" في روسيا. وكان من ضمن التدابير التي طالب بها الدوما الروسي حرمان اعتماد عمل الصحيفتين في البلاد ما لم تنشرا نفيا لذلك.

في وقت لاحق، ذكرت زاخاروفا أن محرري "فاينانشيال تايمز" و"نيويورك تايمز" أعدوا رسائل يطالبون فيها بدحض المعلومات الخاطئة المنشورة حول فيروس "كورونا" في روسيا، والتي يجب تسليمها إلى رؤساء التحرير عبر السفارات في الولايات المتحدة وبريطانيا.