ترامب يهدد بقطع العلاقات نهائيا مع الصين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم أمس الخميس 14 مايو/أيار، إنه يفكر في قطع كل علاقة ممكنة مع الصين.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس" الأمريكية أنه "خاب أمله كثيرا في الصين".

وتابع الرئيس الأمريكي، قائلا: "أرفض التحدث مع نظيري الصيني في الوقت الراهن، لقد خاب أملي كثيرا، لقد تسببوا في انتشار فيروس كورونا بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري".