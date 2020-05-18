لماذا تم إقالة مفتش الخارجية الأمريكية؟

أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلا عن مصادر في الكونغرس، بأن المفتش العام المتقاعد في وزارة الخارجية الأمريكية، ستيف لينيك، يسعى إلى معرفة ما إذا كان وزير الخارجية، مايك بومبيو، قد أجبر موظفا على القيام بمهام شخصية، بما في ذلك التنزه مع كلبه.
سابقا، ذكر رئيس لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، إليوت إنغل، أن اللجنة ستنظر في مدى صحة إقالة لينيك. وقد علم إنغل أن "مكتب المفتش العام فتح تحقيقا في شأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".
وأشارت القناة إلى أن المفتش أراد أن يرى ما إذا كان بومبيو قد أجبر الموظفين حقاً على التنزه مع كلبه، وأخذ ملابسه من التنظيف الجاف، وحجز طاولة للعشاء للوزير وزوجته. وفق مصادر القناة، فهي تحاول فهم ما إذا كان المفتش قد أجرى تحقيقات أخرى فيما يخص بومبيو.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الكونغرس، يوم الجمعة الماضي، بعزمه إعفاء المفتش العام، ستيف لينيك، من منصبه، الذي تم تعيينه فيه عام 2013 من قبل رئيس الدولة السابق باراك أوباما، وذلك لفقدان الثقة به.
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