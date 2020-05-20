ترامب يصف الديمقراطيين بالمجانين

واستذكر ترامب تولسي غابارد، مرشحة من الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية سابقا، بموقفها حول عدد من القضايا التي غالبًا كانت تتناقض مع الرأي العام للديمقراطيين، ولهذا السبب كانت تتعرض لانتقادات متكررة من قبل أعضاء حزبها.

وصرح ترامب في مؤتمر صحفي قائلاً:

"انظروا كيف هاجموا السيناتور تولسي غابارد، وقالوا عنها "أنت عميلة روسيا". أنا لا أعرفها شخصيًا، لكنني أعلم أنها ليست عميلة روسيا. ثم هاجموا الدكتورة (زعيمة) حزب "الخضر" جيل ستاين، بالقول أنها عميلة روسية. أنا لا أعرفها، لكنني أعلم تماما أنها ليست عميلة روسية. هؤلاء الناس مريضون. (رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي) بيلوسي امرأة مريضة. لديها العديد من المشاكل العقلية".

يذكر أن في أكتوبر/ تشرين الأول، وصفت كلينتون، في مقابلة مع Campaign HQ، غابارد بأنها "المرشح الروسي المفضل"، ونعتت جيل ستاين، مرشحة لعام 2016 عن حزب "الخضر"، بأنها "العميل الروسي". وأعربت المرشحتان عن غضبهما من تصريحات كلينتون، واصفين إياها بـ "المحرضة على إشعال الحرب وتجسيد الفساد".

من الجدير بالذكر أنه في يناير/ كانون الثاني العام الجاري، رفعت غابارد دعوى قضائية ضد المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، لدعوتها "محبوبة روسيا". وقدرت غابارد الضرر الذي لحق بها نتيجة ذلك بـ 50 مليون دولار.