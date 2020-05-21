بريطانيون يخالفون العزل الصحي

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المواطنين البريطانيين أهملوا، وبشكل واسع النطاق، قاعدة "التباعد الاجتماعي"، في إطار الإجراءات الوقائية التي تطلبها الظروف في زمن جائحة "كورونا".

يشار إلى أن عشرات الآلاف من البريطانيين خرجوا إلى شواطئ البلاد، في يوم 20 مايو/ أيار، أكثر أيام السنة حرارة - حيث وصلت درجات الحرارة فوق 28 درجة مئوية. لاحظ السكان المحليون ظهور عدد كبير من الخيام والبيوت المتنقلة. وفقا لقولهم: "لم يتبق مكان شاغر متاح للاستراحة"، مما أغضب "أنصار العزلة الصحية".

يُذكر أنه في المملكة المتحدة، تم السماح بالتنقل والحركة في المناطق المفتوحة، بما في ذلك الحدائق والشواطئ، ولكن فقط بشرط تطبيق التدابير الصحية اللازمة واتباع قاعدة التباعد الاجتماعي. إلا أن الكثيرين خالفوا هذه القواعد على الشواطئ.

سابقا، ذكر أن سائحة بريطانية جاءت مع عائلتها إلى الشاطئ خلال جائحة "كورونا" وتفاجأت بالعدد الكبير من الناس الذين خالفوا العزلة الذاتية. وفي مقابلة مع السائحة، جين بيكوك، قالت إنها "مسرورة بالخروج إلى الشارع"، لكنها مصدومة من الشاطئ المزدحم. بعد المقابلة، وصف مستخدمو "تويتر" سلوك عائلة بيكوك بأنه "أناني".