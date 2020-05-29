"كوفيد-19" سيعود في الخريف

يرى طبيب الأطفال، المتخصص في الأمراض المعدية وعلوم اللقاحات، يفغيني تيماكوف، أنه من المرجح أن يتحول فيروس «كورونا» المستجد في المستقبل إلى مرض موسمي، وسيأتي مع بقية الأمراض الموسمية في أواخر الخريف والربيع المبكر.

يقول الدكتور يفغيني تيماكوف في حديث مع وكالة "سبوتنيك":

«أعتقد أنه، على الأرجح، الفيروس سيكون موسمياً كالإنفلونزا. وبما أن درجة الحرارة المناسبة له تتراوح بين 5 إلى 10 درجات مئوية، فمن المرجح أن يظهر في نهاية كل خريف و بداية كل ربيع".

وأوضح تيماكوف أننا نحتاج حالياً إلى إنشاء نظام مناعي للسكان. هذا ما هدفت إليه التدابير الصحية إلى مكافحة الإصابة بالعدوى في روسيا، إلى تمديد الفترة الزمنية للمرض، للحد من العبء على النظام الصحي وتفادي معدل مرتفع من الوفيات.

وحسب قوله، ما دام هناك سيناريو مؤاتٍ لتطور أحداث «كورونا» في روسيا مقارنة بالدول الأخرى التي تعاني منه، فذلك، بطبيعة الحال، يمنح الفرصة للسكان لتكوين مناعة على نحو تدريجي، وبالتالي عدم حصول وفيات كثيرة.