محاربون قدامى أمريكيون يتوجهون إلى روسيا

ووفقا لقول ديفيس، من المقرر أن تتم الزيارة في الفترة من 20 إلى 30 يونيو/ حزيران. وتشمل الزيارة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ، حيث سيقضون خمسة أيام في كل مدينة.
أفاد تيموتي ديفيس، رئيس الصندوق غير الحكومي «أعظم مؤسسة للأجيال»، ومنظم الزيارة، أن مجموعة من المحاربين القدامى الأمريكيين، الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، تتوجه إلى روسيا لحضور فعاليات عيد النصر في يونيو/ حزيران المقبل.
ووفقا لقول ديفيس، من المقرر أن تتم الزيارة في الفترة من 20 إلى 30 يونيو/ حزيران. وتشمل الزيارة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ، حيث سيقضون خمسة أيام في كل مدينة.
يرى طبيب الأطفال، المتخصص في الأمراض المعدية وعلوم اللقاحات، يفغيني تيماكوف، أنه من المرجح أن يتحول فيروس «كورونا» المستجد في المستقبل إلى مرض موسمي، وسيأتي مع بقية الأمراض الموسمية في أواخر الخريف والربيع المبكر.
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بعض الدول الغربية تستخدم وباء فيروس كورونا كأداة لمعاقبة بعض الدول والحكومات المعارضة لسياستها وتمنعها من التعاون وطلب المساعدة الروسية لمكافحة هذا الوباء العالمي.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أظهر أن كل ما اتهمه به صحيح، لافتًا إلى أنه بصدد اتخاذ "إجراء كبير" ضده.
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واعتبره يتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة.
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