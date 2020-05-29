محاربون قدامى أمريكيون يتوجهون إلى روسيا

يرى طبيب الأطفال، المتخصص في الأمراض المعدية وعلوم اللقاحات، يفغيني تيماكوف، أنه من المرجح أن يتحول فيروس «كورونا» المستجد في المستقبل إلى مرض موسمي، وسيأتي مع بقية الأمراض الموسمية في أواخر الخريف والربيع المبكر.