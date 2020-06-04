استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا

وقال ترامب «إنه يعتقد أن الصين تتحمل مسؤولية عواقب جائحة «كوفيد-19»، وكان ينبغي على السلطات أن تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المراحل الأولى.
ومع ذلك، أشار ترامب إلى أن مسألة فرض «عقوبات شخصية» ضد شي جي بينغ لم يتم النظر فيها.
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة «نيوزماكس» الأمريكية، إنه لم يتحدث مع الزعيم الصيني شي جي بينغ بينغ منذ فترة طويلة.
وقال ترامب «إنه يعتقد أن الصين تتحمل مسؤولية عواقب جائحة «كوفيد-19»، وكان ينبغي على السلطات أن تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المراحل الأولى.
ومع ذلك، أشار ترامب إلى أن مسألة فرض «عقوبات شخصية» ضد شي جي بينغ لم يتم النظر فيها.
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