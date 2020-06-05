الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الخليج قد تغير ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة للأزمة الخليجية.

وكتب قرقاش على تويتر: "لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه. أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه. ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل".

من جانبه قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "الاستقطاب ما زال قائما فيما يخص الأزمة الخليجية، التي تدخل عامها الرابع دون أي تقدم".

وعلى حسابه الرسمي في تويتر كتب الشيخ محمد: "في ذكرى الحصار الجائر الذي بدأ بحملة تضليلٍ واهية أضرت بواقع وصورة مجلس التعاون وشعوبنا، لا يسعني إلا أن أحيي الشعب القطري والمقيمين على صمودهم، وإذْ نفخر بما تمّ تحقيقه فإن هذا أقلّ ما يُقدم من أجل الوطن في ظلّ الظروف التي فرضتها علينا هذه المرحلة ويبقى الفضل لله من قبل ومن بعد".

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.