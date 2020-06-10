قاذفة أمريكية تفقد صاروخا فرط صوتي بطريق الخطأ

وحسب ما أفادته المجلة، انفصل الصاروخ بطريق الخطأ عن الطائرة، ولكن سرعان ما تم تدميره في الجو. وأشارت المجلة إلى أن الحادثة وقعت خلال اختبار لسرب جوي في قاعدة «إدواردز» الجوية في كاليفورنيا، وأسبابها لا تزال قيد التحقيق.
أفادت مجلة «أفياشن ويك» أن القاذفة الاستراتيجية «B-52» التابعة لسلاح الجو الأمريكي فقدت خلال المناورات في الجو نموذجا أوليا لصاروخ فرط صوتي، تم إنشاؤه ضمن برنامج يسمى «مفهوم الأسلحة التي تتنفس الهواء» (HAWC).
وحسب ما أفادته المجلة، انفصل الصاروخ بطريق الخطأ عن الطائرة، ولكن سرعان ما تم تدميره في الجو. وأشارت المجلة إلى أن الحادثة وقعت خلال اختبار لسرب جوي في قاعدة «إدواردز» الجوية في كاليفورنيا، وأسبابها لا تزال قيد التحقيق.
علق مراقبون سياسيون أتراك، في مقابلة مع "سبوتنيك"، على الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية، التي بدأت في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، لتصل إلى دول أوروبا مثل: ألمانيا وفرنسا والسويد والنمسا وبلجيكا.
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الخليج قد تغير ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة للأزمة الخليجية.
نفت فرنسا، اليوم الجمعة، أن يكون خوان غوايدو، زعيم المعارضة في فنزويلا، قد لجأ إلى أي من مقراتها الدبلوماسية في العاصمة كاراكاس، وذلك بعد أن قال وزير الخارجية الفنزويلي إن غوايدو يختبئ داخل السفارة الفرنسية.
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة «نيوزماكس» الأمريكية، إنه لم يتحدث مع الزعيم الصيني شي جي بينغ بينغ منذ فترة طويلة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)