قاذفة أمريكية تفقد صاروخا فرط صوتي بطريق الخطأ

نفت فرنسا، اليوم الجمعة، أن يكون خوان غوايدو، زعيم المعارضة في فنزويلا، قد لجأ إلى أي من مقراتها الدبلوماسية في العاصمة كاراكاس، وذلك بعد أن قال وزير الخارجية الفنزويلي إن غوايدو يختبئ داخل السفارة الفرنسية.