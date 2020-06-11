حرب النخيل بين إيران والخليج

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للتمور الإيرانية، محسن رشيد فرخي، إن جارتي إيران، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تقومان على توسيع مزارع النخيل لديها، الأمر الذي يمكن أن يجعلهما منافسين جديين في السوق الدولية ويقلص من حصة التمور الإيرانية.

وقال فرخي: "في الوقت الحاضر، لا يتجاوز إنتاجنا سوى 50 ألف إلى 100 ألف طن سنويا مقارنة بهم. وهذا يتطلب إجراءً فوريًا من جانب المنتجين والتجار الإيرانيين العاملين في هذا المجال لتحسين أساليبنا في التسويق والترويج للتمور الإيرانية الرائعة".

من الجدير بالذكر أن إيران هي ثاني أكبر منتج للتمور في العالم بعد مصر بإنتاج سنوي يقدر بنحو 1.2 مليون طن.