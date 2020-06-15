"هضبة ترامب" تقضي على فرص الاستقرار في الجولان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، سنتخذ خطوة جديدة في "هضبة ترامب" بالجولان السوري المحتل.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الأحد، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أوضح من خلالها أن بلاده ستتخذ خطوات عملية من أجل إقامة هضبة "ترامب" في هضبة الجولان حيث اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها.