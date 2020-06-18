"الغبي الحقود"... بولتون ينشر مذكراته عن ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ينتهك القانون بنشر معلومات حساسة في كتابه.

قال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "إنه يخالف القانون، هذه معلومات سرية للغاية ولم يكن لديه إذن (لنشر هذه المعلومات). لقد خرجت الآن بضجة كبيرة".

وكتب ترامب على صفحته في «تويتر»: « كتاب (إصدار نيويورك تايمز) المجنون جون بولتون ممل للغاية، يتكون من أكاذيب وقصص مزيفة. كان يذكر عني أمور جيدة في الإصدارات المختلفة إلى أن أقلته. أحمق ممل حقود، الذي أراد القتال فقط. لم يكن يفهم أبدًا (في الشؤون السياسية)، فتم رفضه وإزالته. يا له من غبي!».