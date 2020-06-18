أمريكا وروسيا تتصدران قائمة تسرب البيانات من الخادمات السحابية

أفاد تقرير شركة «InfoWatch»، حصلت "سبوتنيك" نسخة منه، أن نسبة تسريبات البيانات من الخدمات السحابية في العالم، ارتفعت خلال العام الماضي بـ 3.5 ضعف - أي 248 حالة. ويجدر الذكر أن أكثر من نصف الحالات وقعت في الولايات المتحدة وروسيا بنسب متساوية تقريبًا.

وفقا لتقييم الخبراء، نتيجة لجميع التسريبات التي حصلت في العالم، أصبح 8.35 مليار سجل من البيانات الشخصية وبيانات الدفع متاحة أمام الجميع. وذكرت الوثيقة: "أكثر من 53% من التسريبات من الخدمات السحابية في المجمل مسجلة على حساب شركات أمريكية" - تمثل الولايات المتحدة 27.5 % من إجمالي البيانات المسربة، وروسيا 26.7 %.

في الوقت ذاته، في روسيا وحدها، حسب الشركة، ارتفعت نسبة التسريبات خلال العام الماضي بنسبة 22 ضعفا - أي حتى 66 حالة مسجلة، ونتيجة لذلك أصبحت أكثر من 122 مليون سجل من المعلومات الشخصية والدفع ضمن البيانات المفتوحة.