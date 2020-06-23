ماكرون يقدم دليلا على "موت عقل الناتو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حادثة الفرقاطات الفرنسية والتركية في البحر المتوسط دليل على "موت عقل الناتو". ووصف الحادثة بأنها "غير مقبولة أبداً".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن إجراء تحقيق بشأن مزاعم باريس بأن البحرية التركية لم ترد على اتصال من بلد عضو يطلب تفتيش سفينة بالبحر المتوسط في وقت سابق من الشهر الجاري.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن فرقاطة فرنسية تعرضت لتصرف عدائي من 3 فرقاطات تركية قبل أسبوع. وقالت في بيان: «فرقاطة تركية وضعت نفسها في حال استعداد لإطلاق نار على فرقاطة فرنسية». وأضافت أن "أنقرة خالفت قواعد الاشتباك التي تحكم حلف شمال الأطلسي (الناتو)".