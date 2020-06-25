خلافات بين نتنياهو وغانتس بسبب خطة الضم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد رئيس الوزراء البديل، وزير الدفاع، بيني غانتس، بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات رابعة، إذا لم يدعم خطة فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
في ظل الاستعدادات الكبيرة التي أطلقتها إسرائيل لضم أجزاء من أراضي الضفة وغور الأردن الفلسطينية لسيادتها، زادت حدة التوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه بيني غانتس بسبب الخلافات القائمة على طريقة الضم.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد رئيس الوزراء البديل، وزير الدفاع، بيني غانتس، بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات رابعة، إذا لم يدعم خطة فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حادثة الفرقاطات الفرنسية والتركية في البحر المتوسط دليل على "موت عقل الناتو". ووصف الحادثة بأنها "غير مقبولة أبداً".
أفاد تقرير شركة «InfoWatch»، حصلت "سبوتنيك" نسخة منه، أن نسبة تسريبات البيانات من الخدمات السحابية في العالم، ارتفعت خلال العام الماضي بـ 3.5 ضعف - أي 248 حالة. ويجدر الذكر أن أكثر من نصف الحالات وقعت في الولايات المتحدة وروسيا بنسب متساوية تقريبًا.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ينتهك القانون بنشر معلومات حساسة في كتابه.
قالت السفيرة الألمانية إلى الولايات المتحدة، إميلي هابر، في مناقشة عبر الإنترنت حول العلاقات الخارجية، إن «القوات الأمريكية في ألمانيا موجودة ليس للدفاع عن ألمانيا، وإنما لتعزيز الأمن عبر الأطلسي».
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)