خلافات بين نتنياهو وغانتس بسبب خطة الضم

أفاد تقرير شركة «InfoWatch»، حصلت "سبوتنيك" نسخة منه، أن نسبة تسريبات البيانات من الخدمات السحابية في العالم، ارتفعت خلال العام الماضي بـ 3.5 ضعف - أي 248 حالة. ويجدر الذكر أن أكثر من نصف الحالات وقعت في الولايات المتحدة وروسيا بنسب متساوية تقريبًا.