ترامب يهدد بفرض رسوم على المأكولات البحرية الصينية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات إلى إدارته للنظر في موضوع فرض رسوم جمركية على المأكولات البحرية الصينية، ما لم تشتر الصين الكركند الأمريكي (سرطان البحر)، وفق ما ذكره المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

"وجاء في بيان المكتب الصحفي: "يتوجب على الممثل التجاري للولايات المتحدة، اعتبارا من 15 أغسطس/ آب، أن يقدم تقريرا شهريا مفصلا يوضح فيه مدى ما أحرزته الصين فيما يخص الالتزامات المتعلقة بشراء المأكولات البحرية، وكمية الصادرات الشهرية من الكركند من ولاية ماين وغيرها من الولايات الأمريكية إلى الصين".

"وأنه "في حال قرر الممثل التجاري أن الصين لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بشراء المأكولات البحرية في المرحلة الأولى من الاتفاق، فسوف ينبغي النظر في اتخاذ جميع التدابير المناسبة لفرض رسوم الاستيراد على الأغذية البحرية من الصين".

في أوائل شهر يونيو/ حزيران الجاري، هدد ترامب الصين والاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم في حالة رفض إلغاء الرسوم الجمركية على الكركند الأمريكي، والتي وافقت الصين على شرائه في إطار المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن البيت الأبيض عن نية الرئيس الأمريكي بإنهاء الصفقة التجارية مع الصين. ولكن بعد فترة وجيزة، أكد ترامب "الحفاظ الكامل" على الصفقة التجارية مع الصين، داعياً السلطات الصينية إلى مواصلة تنفيذ بنود الاتفاق. يذكر أن في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، قال ترامب عن الصفقة إنه "فقد الطعم قليلا".