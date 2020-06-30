الأمن غير قابل للبيع

اقترح السناتور الجمهوري جون ثون شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" من تركيا، ومن أجل ذلك طلب إدخال تعديل على مشروع قانون مخصصات الميزانية للدفاع الوطني لعام 2021 (NDAA) نشر على موقع الكونغرس.

لا يشير اقتراح البرلماني إلى ما إذا كانت أنقرة لديها الرغبة والحق في إعادة بيع المجمعات دون إذن من موسكو.

بدوره، اقترح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، تعديلًا يفرض عقوبات على تركيا وفقًا لقانون "CAATSA" (قانون التصرف ضد خصوم أمريكا من خلال العقوبات).