ضبط كمية قياسية على الصعيد العالمي من "الأمفيتامين الداعشي" في أوروبا

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، ضبط ومصادرة كمية قياسية على الصعيد العالمي من مخدر الأمفيتامين، تبلغ كميتها 14 طنًا، من إنتاج تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في سوريا.

وصرحت الشرطة في بيان أن الكمية المصادرة التي تبلغ 84 مليون قرص تصل قيمتها نحو مليار يورو، واصفة العملية بأنها "أكبر عملية ضبط للأمفيتامينات في العالم"؛ بحسب وكالة "فرانس برس".

ووفقًا لوكالة "آكي"، فإن قوات الشرطة ضبطت المواد المخدرة المهربة في ميناء ساليرنو، حيث أخفاها المهربون داخل 3 حاويات. وقالت إن الأقراص المخدرة المسماة "كبتاغون" تم إنتاجها في سوريا من قبل التنظيم لتمويل عملياته.