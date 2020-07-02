حرب الغاز بين لبنان وإسرائيل

في قرار يصفه المراقبون بـ "الخطير للغاية"، صادقت الحكومة الإسرائيلية على التنقيب عن الغاز في (Alon D) وهو البلوك 72 السابق، الواقع بمحاذاة "البلوك 9" اللبناني الشهير.

وقال موقع "إسرائيل ديفنس" الإسرائيلي إن قرار الاستئناف بخصوص رخصة "ألون دي" من العام 2017، يتبين أن الحكومة الإسرائيلية امتنعت على مدى سنوات، منح ترخيص للتنقيب في هذا البلوك بسبب الخشية من تفاقم النزاع مع لبنان.

وكان لبنان قد رفض اقتراحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية بينه وبين إسرائيل يقتطع بمقتضاه 40 في المئة من البلوك رقم 9 (نحو 860 كم مربع)، الذي جرى تلزيم شركات التنقيب للحفر فيه.