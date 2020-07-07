أمركيا قد تمنع "تيك توك" الصينية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق تيك توك.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا أريد أن أستبق الرئيس (دونالد ترامب) لكنه أمر ندرسه".

تأتي تصريحات بومبيو أيضا وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونغ كونغ والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.