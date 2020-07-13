محاولة هجوم فاشلة على قاعدة حميميم

قال الأدميرال ألكسندر شيرتبيتسكي، رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما لمسلحين على قاعدة حميميم العسكرية في الساحل السوري.

وقال شيرتبيتسكي: "في 11 تموز/ يوليو، حوالي الساعة 10:30 مساءً، حددت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين بدون طيار تقتربان من المنطقة المحيطة بقاعدة حميميم العسكرية الجوية الروسية من الاتجاه الشمالي الشرقي، ودمرت طائرات جوية روسية الطائرتين من على بعد خمسة كيلومترات من القاعدة الجوية".

وأضاف شيرتبيتسكي، أنه لم يصب أحد في القاعدة بأي أذى، ولا توجد أضرار مادية، مؤكدا أن القاعدة تعمل بشكل طبيعي كما هو مخطط لها.