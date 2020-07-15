اتهام "غوغل" في "مراقبة" مستخدميها

ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة المحاماة "Boies Schiller Flexner" في كاليفورنيا، رفعت دعوى قضائية ضد شركة Alphabet Inc، الشركة الأم لـ"غوغل"، التي اتهمت بتتبع تصرفات مستخدمي تطبيقات مختلفة حتى عند إيقاف إعدادات التتبع.

ورُفعت الدعوى ضد الشركة من قبل، في شهر يونيو/ حزيران الماضي من العام الجاري، مقابل 5 مليارات دولار، متهمة إياها بمراقبة أفعال مستخدمي المتصفح "غوغل كروم" حتى عند استخدامه في وضع التصفح المتخفي.

وجاء في الدعوى القضائية الجديدة أنه حتى إذا أوقفت إعدادات تتبع الإجراءات على الإنترنت والتطبيقات، فإن "غوغل" لا تزال تستمر في تتبع البيانات حول التطبيقات المستخدمة والمعلومات الشخصية.

ولم يصدر عن شركة "Alphabet Inc." أية تعليقات بهذا الشأن. كما لم يتم تحديد المطالبات ومبلغ الدعوى.