مرتزقة أمريكا يقعون في حقل ألغام شرقي سوريا

ألقى الجيش السوري القبض على مسلحين كانوا متجهين إلى مدينة الرقة في مهمة لجمع معلومات عن مواقع روسية وإيرانية وسورية في الشرق السوري.

اعتقلت القوات السورية مسلحين من مجموعة "مغاوير الثورة" التي مركزها القاعدة الأمريكية في منطقة التنف، بعد وقوعهم في حقل ألغام.

وقال أحد المسلحين الثلاثة المعتقلين، محمد تايه شميلان: "نحن من مخيم الركبان لكننا انضممنا إلى مغاوير الثورة وقررنا أن نتجه نحو الشمال إلى الرقة وكانت هناك مجموعة أرادت السفر إلى نفس المكان فالتحقت بهم وقائد المجموعة يدعى يزن والدليل حاتم النجران وهم كانوا يعلمون كل التفاصيل وقد ذهبنا معهم لكننا لم نكن على علم بأية تفاصيل للمهمة".

ثم قتل القائد والدليل والمهرب بانفجار لغم على طريق جبلي وضل المسلحون الآخرون طريقهم.