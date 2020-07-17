تويتر يتلاعب بآراء مستخدميه

تعرض موقع التواصل لاختراق في وقت مبكر من يوم أمس الخميس، وتم نشر صور من الشبكة الداخلية للنظام، ونشرها موقع Motherboard، والتي تظهر عدد من الفلاتر المطبقة على كل حساب.