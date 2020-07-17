إيموجي "ماتريوشكا" يغزو "أبل" قريبا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات بشأن تطبيقات "تيك-توك" و"وي شات"، وضد تطبيقات صينية أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة.