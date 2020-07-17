تركيا تعد روسيا بكتم المعلومات عن "إس -400

أعلن إسماعيل ديمير، رئيس أمانة صناعة الدفاع في الجمهورية التركية، أن تركيا وعدت بكتم المعلومات عن نظام الصواريخ "إس -400".

وفي وقت سابق، دعا السيناتور الأمريكي جون ثون إلى طريقة لحل التناقضات بين واشنطن وأنقرة بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية. قام بتعديل ميزانية الدفاع الأمريكية، حيث اقترح شراء هذه المجمعات من تركيا.