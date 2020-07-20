كورونا يركع البشرية

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبار العلم الكونفدرالي رمزا مسيئا في مقابلة بثت يوم أمس الأحد، قائلاً إنه مصدر فخر للأشخاص الذين يحبون الجنوب.