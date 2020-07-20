كورونا يركع البشرية

وأوضح غوتيريش: "العالم في حالة اضطراب. الاقتصاد في حالة من السقوط الحر...هذا الوباء أظهر هشاشتنا."
وتجاوز إجمالي الإصابات بوباء كوفيد-19 حول العالم 14.3 مليونا، توفى منهم 600 ألف، فيما تماثل أكثر من 8 ملايين للشفاء.
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن جائحة "كوفيد-19" أظهرت ضعف البشرية.
وأوضح غوتيريش: "العالم في حالة اضطراب. الاقتصاد في حالة من السقوط الحر...هذا الوباء أظهر هشاشتنا."
وتجاوز إجمالي الإصابات بوباء كوفيد-19 حول العالم 14.3 مليونا، توفى منهم 600 ألف، فيما تماثل أكثر من 8 ملايين للشفاء.
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