القوات الجوية الأمريكية تشتري مقاتلات "إف 35"

وأوضحت مجلة "ديفنس نيوز" الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية، أن "سعر الطائرة الواحدة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، يبلغ 77.9 مليون دولار، فيما تشمل الصفقة 6 طائرات إضافية لم يكشف عن مصيرها بعد".
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الاثنين، أن قواتها الجوية ستشتري 8 مقاتلات من طراز "إف 35" الأكثر تطورا في العالم، تم تصنيعها في الأساس لصالح تركيا كجزء من صفقة عسكرية بقيمة 682 مليون دولار.
وأوضحت مجلة "ديفنس نيوز" الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية، أن "سعر الطائرة الواحدة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، يبلغ 77.9 مليون دولار، فيما تشمل الصفقة 6 طائرات إضافية لم يكشف عن مصيرها بعد".
أشارات صحيفة "واشنطن بوست"، بالاستناد إلى مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تعتبر الصراع الليبي في المقام الأول مشكلة أوروبية، واصفة مشاركتها فيه بـ"الحياد النشط".
أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم 27 دولة من آثار جائحة فيروس كورونا.
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن جائحة "كوفيد-19" أظهرت ضعف البشرية.
رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبار العلم الكونفدرالي رمزا مسيئا في مقابلة بثت يوم أمس الأحد، قائلاً إنه مصدر فخر للأشخاص الذين يحبون الجنوب.
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