القوات الجوية الأمريكية تشتري مقاتلات "إف 35"

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الاثنين، أن قواتها الجوية ستشتري 8 مقاتلات من طراز "إف 35" الأكثر تطورا في العالم، تم تصنيعها في الأساس لصالح تركيا كجزء من صفقة عسكرية بقيمة 682 مليون دولار.