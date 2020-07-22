أمريكا قلقة من ظهور قوى جديدة في العالم

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو على ثقة في بقاء فرص الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو، يوم أمس الثلاثاء: "نحن نعتبر لقاءنا مرحلة مهمة في الجهود المشتركة التي يبذلها الأعضاء المتبقون في خطة العمل الشاملة المشتركة للحفاظ على هذا الإنجاز المهم للدبلوماسية المتعددة الأطراف. نعتبر النهج الذي اتخذه زملاؤنا الأمريكيون مدمرا بكل معنى الكلمة لهذه الوثيقة المهمة، والاتفاقيات الأخرى الهادفة للحد من التسلح وعدم الانتشار بشكل عام. ومع ذلك، نحن واثقون من أن فرص عودة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الثابت مازالت باقية، على الأقل، نحن، مثل أصدقائنا الإيرانيين، نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

ومن جهته، أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في كلمة نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، إلى أن أمريكا قلقة من ظهور قوى جديدة، وأضاف أن إيران والهند والصين تعتبر من هذه القوى والأقطاب الجديدة خاصة الصين.