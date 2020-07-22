إغلاق قنصلية صينية في أمريكا... قطع العلاقات بين البلدين؟

صرحت الصين، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة أبلغتها فجأة بأن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون"، في خطوة أدانتها بكين بشدة، مهددة بالرد.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إن "واشنطن أبلغت بلاده أمس الثلاثاء بأن عليها إغلاق القنصلية".

وأضاف: أن بلاده "تدعو الولايات المتحدة المتحدة العدول الفوري عن قرار إغلاق القنصلية العامة في هيوستن"، قائلا: "هذا الاستفزاز السياسي، الذي تمارسه الولايات المتحدة من جانب واحد، ينتهك بشكل خطير القانون الدولي، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والاتفاق القنصلي الثنائي بين البلدين".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي، إن إغلاق قنصلية الصين في هيوستن جاء بسبب تدخلات الحزب الشيوعي.

​وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن واشنطن طلبت إغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية الأمريكية.