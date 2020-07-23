خوفا من الاحتجاجات... الأمريكيون يشترون مسدسات غاز مسيل للدموع

قفزت مبيعات أجهزة الغاز المسيل للدموع في الولايات المتحدة. وفقًا لـ "بلومبرغ"، فهي تشبه تلك التي يستخدمها عناصر الشرطة الأمريكية لتفريق المتظاهرين. إلا أن المواطنين يهدفون إلى حماية منازلهم.

يبدو شكل منتجات شركة "بيرنا تكنولوجيز" مثل المسدس، داخلها عبارة عن كبسولة تحتوي على مزيج من الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، والتي تنفجر عند الارتطام.

وبحسب الشركة المصنعة، فإن إحدى هذه الكبسولات يمكن أن "تصيب الهدف وتفقده توازنه لمدة نصف ساعة"، مسببة له العمى وفشل جهازه التنفسي.

تفسر زيادة مبيعات منتجات الشركة بخوف المواطنين الأمريكيين على خلفية جائحة كورونا، بالإضافة إلى موجة الاحتجاجات بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي أمريكي في مينيابوليس.