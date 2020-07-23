ترامب يعرض على بايدن إجراء اختبار "القدرات الذهنية"

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن اعتقاده أنه يجب على المرشح للرئاسة الأمريكية من الحزب الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن، اجتياز "اختبار القدرات الذهنية".