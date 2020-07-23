ترامب يعرض على بايدن إجراء اختبار "القدرات الذهنية"

يقول ترامب: "إذا كنت رئيسا، فيجب أن يكون لديك عقل حاد الذكاء".
وأضاف ترامب أنه هو نفسه أجرى مثل هذا الاختبار العام الماضي. ووفقا له، أظهر الاختبار نتائج جيدة.
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن اعتقاده أنه يجب على المرشح للرئاسة الأمريكية من الحزب الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن، اجتياز "اختبار القدرات الذهنية".
يقول ترامب: "إذا كنت رئيسا، فيجب أن يكون لديك عقل حاد الذكاء".
وأضاف ترامب أنه هو نفسه أجرى مثل هذا الاختبار العام الماضي. ووفقا له، أظهر الاختبار نتائج جيدة.
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