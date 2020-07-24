هل أصبحت المقاتلات الأمريكية تطارد الطائرات المدنية؟

كشفت فاطمة حمدان إحدى ركاب الطائرة الإيرانية التابعة لشركة "ماهان"، تفاصيل اعتراض طائرتين حربيتين أمريكيتين للطائرة التي كانت على متنها في أجواء سوريا، التي كانت متوجهة إلى بيروت، مساء أمس الخميس.

وقالت حمدان لوكالة "سبوتنيك" إنه "عند الساعة السابعة والربع كنا فوق سوريا، وفجأة اقتربت طائرة حربية منا، لدرجة أنها اقتربت كثيراً وليس كما يدعون أنها كانت بعيدة كيلومتر، هذا الأمر غير صحيح اقتربت كثيراً، وعندما استدرت لأجلب الكاميرا لأصور الطائرة، فجأة ظهر صوت وهبطت طائرتنا هبوطا حادا في الجو، وللأسف الجميع لم يكن يضع حزاماً لأننا لم نكن في وقت وضع أحزمة، فكل الركاب طاروا من أماكنهم".

وأضافت: "الطائرة الحربية لم تفارقنا، من فوقنا ومن تحتنا، غادرت أول طائرة وأنا أنظر إليها تغادر في الأفق ظهرت طائرة ثانية وبدأت بحركات تشقلب، ومن ثم طارت على مستوانا فترة زمنية معينة وأنا كنت أستطيع أن أرى الطائرة الثانية أيضاً ومن ثم غادرت".