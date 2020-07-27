ألمانيا ضد انضمام روسيا إلى "السبع الكبار"

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على كلمات وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، حول استحالة ضم روسيا إلى مجموعة السبع الكبار، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يطرح أية مبادرات للانضمام إلى عمل المجموعة.

وقال بيسكوف "إن الرئيس بوتين لم يتقدم أبدا بأية مبادرات أو نداءات أو أية إجراءات من أجل انضمام روسيا إلى عمل "السبع الكبار".

وتابع بيسكوف "لا تسعى روسيا للانضمام إلى الدول السبع، علاوة على ذلك أعلنت روسيا مرارا أنها راضية جدا عن كفاءة العمل في إطار صيغة "مجموعة العشرين"، التي تلبي بشكل أفضل المتطلبات الاقتصادية الحديثة".